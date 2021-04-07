Diyarbakır'dan Harvard'a başarı öyküsü

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden, her yıl dünya genelinde yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini tam burslu olarak kabul etti.

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden, her yıl dünya genelinde yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini tam burslu olarak kabul etti.

Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi'nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri'ne; Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'ne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'ne tam burslu olarak kabul edildi.

Bahçeşehir Koleji Mezunları Dünyanın Zirvesindeki Üniversitelerde

Bahçeşehir Kolejinin; Harvard, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alıp lisans ve lisans üstü eğitimi gören mezunlarına bu yıl da yeni mezunlar katıldı. 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı'nda Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Liseleri ile Anadolu Liselerinden mezun olacak yaklaşık 35 öğrenci, ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden lisans eğitimi için kabul aldılar. Bahçeşehir Kolejinin 2011-2021 yılları arasında yurt dışı kabul alan mezunlarının sayısı bu yıl ile 50'yi aşkın üniversitede 120'yi aştı.

Kaynak: Hürriyet