Diyarbakır'dan Harvard'a başarı öyküsü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'dan Harvard'a başarı öyküsü

Hürriyet - Haberler | Magazin
Diyarbakır'dan Harvard'a başarı öyküsü

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden, her yıl dünya genelinde yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini tam burslu olarak kabul etti.

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden, her yıl dünya genelinde yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini tam burslu olarak kabul etti.

Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi'nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri'ne; Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'ne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'ne tam burslu olarak kabul edildi.

Bahçeşehir Koleji Mezunları Dünyanın Zirvesindeki Üniversitelerde

Bahçeşehir Kolejinin; Harvard, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alıp lisans ve lisans üstü eğitimi gören mezunlarına bu yıl da yeni mezunlar katıldı. 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı'nda Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Liseleri ile Anadolu Liselerinden mezun olacak yaklaşık 35 öğrenci, ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden lisans eğitimi için kabul aldılar. Bahçeşehir Kolejinin 2011-2021 yılları arasında yurt dışı kabul alan mezunlarının sayısı bu yıl ile 50'yi aşkın üniversitede 120'yi aştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'dan Harvard'a başarı öyküsü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:04:01. #1.14#
title