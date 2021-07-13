Diyarbakır'dan gelen öğrencilere İstanbul turu
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Diyarbakır'dan gelen öğrencilere İstanbul turu

Diyarbakır'dan gelen öğrencilere İstanbul turu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 100 genç için gezi düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen 100 genç için gezi düzenledi. İstanbul'u gezen gençler hem tarihi mekanları ziyaret etti hem de ardından organize edilen boğaz turu etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu projeyi devam ettireceklerini söyledi.

Eyüpsultan Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği'nin iş birliğinde, Diyarbakır'dan 100 genç İstanbul'da misafir edildi. İstanbul'u ilk defa görecek olan Diyarbakırlı gençler İsfanbul Tema Park Eğlence Merkezinde eğlendikleri, Ayasofya'nın yanında Süleymaniye ve Eyüp Sultan Camii'ni de gezdikleri etkinlikte keyifli anlar geçirdi. Boğaz turu ile devam eden geziye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Tüm çocukları tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet eden Köken, İstanbul'un tarihi yapıları hakkında da bilgi verdi.

"MUTLULUKLARINA DİYECEK YOK"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu güzel bir proje ve devam ettireceğiz inşallah. Diyarbakır Valiliği ile anlaşarak 100 gencimizi İstanbul'a getirdik. Sabah Eyüpsultan Camii'nin avlusunda bir kahvaltı ile başladılar. Şimdi de vapur gezisi ile devam ettiriyorlar. Yarın da turlarına devam edecek, ardından Diyarbakır'a dönecekler. Çocukların yanına tek tek gittim. Sabah da görüştüm hepsiyle. Mutluluklarına diyecek yok. Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar Türkiye bir bütündür. Bu bütünlüğü çocuklarımız da gördü. İstanbul başka bir şehir, Türkiye'nin gözbebeği. Ama Anadolu'nun her köşesi bizim gözbebeğimiz. Oradaki çocukların İstanbul'a gelmeye hakları vardı. Hiç gelmemişlerdi. Belki bir daha fırsat bulamayacaklar" diye konuştu.

Projenin amacı hakkında bilgi veren ve hedeflerini anlatan Köken, şöyle konuştu:

"Projemizin amacı, kadim şehirlerimizi gençlerimizle buluşturmak. Yıllarca imparatorluklara ev sahipliği yapmış bir medeniyet. Doğu'daki çocuklarımız, gençlerimiz, başka fikirlerin ve ideolojilerin etkisi altında yanlış bilgilere sahip olabiliyorlar. Gelsinler, görsünler. Türkiye'nin her tarafında her şey aynı. Oradaki anadolu lisesi ile buradaki Anadolu lisesinin bir farkı yok. Onu da görüyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bu kervanın devam ettireceğiz."

AYASOFYA'YI GEZDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Diyarbakır'dan gelen İklim Kartal ilk defa İstanbul'a geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok eğlendim, çok mutlu oldum. İstanbul'u gezdim, ülkemin bir memleketini gördüm. Tarihi eserleri gördüm, tanıdım. Çok memnun oldum" dedi.

Eyüp Furkan Eşlik ise, "Bizi davet ettiler, biz de geldik. İstanbul'u gezdirdiler bize ve çok iyi ilgilendiler. Bugün Ayasofya Camii'ni gördük, İsfanbul'u gezdik. Özellikle Ayasofya'yı gezdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


Diyarbakır'dan gelen öğrencilere İstanbul turu
Diyarbakır'dan gelen öğrencilere İstanbul turu
Diyarbakır'dan gelen öğrencilere İstanbul turu
Diyarbakır'dan gelen öğrencilere İstanbul turu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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