Diyarbakır'dan 268 komando, Suriye'ye uğurlandı DİYARBAKIR'da, Silvan Alay Komutanlığı 1'inci Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 268 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücü kapsamında ailelerinin de katıldığı törenle Rasulayn kentine uğurlandı.

DİYARBAKIR'da, Silvan Alay Komutanlığı 1'inci Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 268 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücü kapsamında ailelerinin de katıldığı törenle Rasulayn kentine uğurlandı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu'nun da katıldığı tören, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, komandolara seslenerek, Diyarbakır'da terörle mücadele elde ettikleri başarılara dikkat çekti. Tuğgeneral Erdem, "Mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Diyarbakır'ı, Lice'yi, Kulp'u, Hani'yi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya Allah'tan başka kimimiz var diyen masumlara yetiştik. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizleri burada coşkuyla karşılayacağız" dedi.

AİLELER GURURLUSuriye'de görev alacak komandoların aileleriyle vedalaşmalarında duygulu anlar yaşandı. Komando torununu Suriye'ye uğurlamak için buraya geldiğini söyleyen Saniye Özdemir (85), "Beni her yere götürüyordu. İzmir'e kadar gittim. Buraya birçok defa geldim. Torunum hiçbir yerde bırakmadı beni. Bu sefer beni bıraktı gidiyor" diye konuştu. Komandonun annesi Hatice Özdemir de oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullandı.Suriye'de görev alacak komandolar uğurlama töreninde duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu görevi Allah bize nasip ettiği için çok mutluyuz. Hayırlısıyla gidip geleceğiz inşallah. Bizlerden dualarını eksik etmesinler. Hedef 'Kızıl elma.' Üstümüze düşeni yapmaya gidiyoruz."

Kaynak: DHA