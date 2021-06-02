Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi
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Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 4,5 milyon kök kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 26 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terör operasyon başlatıldı. Jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda şu ana kadar 4,5 milyon kök kenevir bitkisi tespit edilerek imha edildi. Bölgede uyuşturucu madde imal eden şahısları tespite yönelik çalışmalar devam ederken şu ana kadar 26 şüpheli tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ettiği kaydedildi.

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen Hint keneviri 4,5 milyon köke yükseldi - Haberler
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