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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'daki üreticilere 204 milyon 323 bin lira destek verilecek

Diyarbakır'daki çiftilere 204 milyon 323 bin 826 lira destek ödemesi yapılacak.

27.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:08
Diyarbakır'daki üreticilere 204 milyon 323 bin lira destek verilecek

Diyarbakır'daki çiftilere 204 milyon 323 bin 826 lira destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "mazot- gübre", "anaç koyun-keçi", "hububat-baklagil", "dane mısır", "hayvan hastalık tazminatı" ve "tiftik keçileri'ne ilave destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra TC kimlik numaralarına göre üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağı belirtildi.

2019 yılı üretim sezonuna ait hayvansal üretim desteklemeleri kapsamında 18 milyon 57 bin 330 lira ile bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında 151 milyon 727 bin 999 lira olmak üzere toplam 169 milyon 785 bin 329 lira ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimize anaç koyun keçi desteklemesi kapsamında 20 milyon 929 bin 625 lira, mazot ve gübre destekleri kapsamında 135 milyon 893 bin 496 lira, fark ödemesi destekleri (hububat-baklagil) kapsamında 40 milyon 91 bin 766 lira ve fark ödemesi destekleri (dane mısır) kapsamında 7 milyon 408 bin 939 lira olmak üzere toplam 204 milyon 323 bin 826 lira destek ödemesi yapılacaktır."

Kaynak: AA

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