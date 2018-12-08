Diyarbakır'daki Trafik Kazası

Diyarbakır'da belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu yaralanan 45 kişiden 38'i taburcu edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar mevkisinde meydana gelen kazada, büyükşehir belediyesine ait otobüsteki bir yolcunun yaşamının yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 45 yolcudan 38'inin taburcu edildiği, 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Kazayla ilgili tüm soruşturmalar ayrıntılı olarak yapılmaktadır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." dedi.

Kaza

Kazanfer Caner idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 VF 040 plakalı pamuk yüklü kamyona arkadan çarpmıştı.

Kazada yaralanan 46 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, otobüste bulunan yaralılardan Ali Ertem (45), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.