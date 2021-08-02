Son dakika haber | Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
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Son dakika haber | Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı Diyarbakır'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Tesisler Kavşağında kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü farklı bir otomobille çarpıştı.

Diğer bir kaza ise, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Otogar Kavşağında sabah saatlerinde sıvı sabun teslimatı için seyir halinde olan 63 ABG 928 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, kavşaktaki levha ve ışıklandırmalara çarptıktan sonra yan yattı. Kazalar sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Son dakika haber | Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı
Son dakika haber | Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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