Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Şehidin fotoğrafı Devlet erkanının gönderdiği çelenkler Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye getirilmesi Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının cenaze aracına bindirilip mezarlığa götürülmesi MUŞ...

13.09.2019 17:25
Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Şehidin fotoğrafı

Devlet erkanının gönderdiği çelenkler

Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye getirilmesi

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehit için dua edilmesi

Şehidin naaşının cenaze aracına bindirilip mezarlığa götürülmesi

MUŞ - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden Sinan Diger (44) Muş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
Kaynak: AA
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