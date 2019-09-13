Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
Şehidin fotoğrafı Devlet erkanının gönderdiği çelenkler Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye getirilmesi Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının cenaze aracına bindirilip mezarlığa götürülmesi MUŞ...
Şehidin fotoğrafı
Devlet erkanının gönderdiği çelenkler
Şehidin naaşının cenaze namazının kılınacağı camiye getirilmesi
Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için dua edilmesi
Şehidin naaşının cenaze aracına bindirilip mezarlığa götürülmesi
MUŞ - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden Sinan Diger (44) Muş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.