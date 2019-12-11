Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı
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Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen, 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

11.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:36
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı

'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen, 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, güvenlik güçlerince 9 Aralık'ta, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 17 adrese drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 98 kilogram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roketatar, 47 katyuşa roketi, iki el bombası ile çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, 20 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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