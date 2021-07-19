Diyarbakır'daki tatlıcıların bayram mesaisi
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Diyarbakır'daki tatlıcıların bayram mesaisi

Diyarbakır'daki tatlıcıların bayram mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na bir gün kala bayram hazırlıkları da devam ediyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala bayram hazırlıkları da devam ediyor. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar kurbanlık hayvan almanın yanı sıra misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için tatlılar ve şekerler almaya başladı. Bayram telaşına giren vatandaşlar Diyarbakır'da uzun yıllardır tatlı sektöründe adeta nam yapan meşhur Sıtkı Usta Kadayıfçısı'nın önünde uzun uzun kuyruklar oluşturdu.

Diyarbakır'a üç kuşaktan bu yana hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getiren ve geçtiğimiz bayramlarda pandeminden dolayı iş yapmadıklarını bu bayramda esnafın yüzünün güldüğünü belirten meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi Ahmet Altunbay, "Kurban Bayramı bereketiyle geldi, esnafın yüzü güldü. Bayram nedeniyle herkesin olduğu gibi bizlerin de siparişleri arttı. Sadece Diyarbakır değil, İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok noktasından bunun yanı sıra da TBMM ve bir çok kurumdan siparişlerimizi aldık ve en güzel şekilde hazırlamaya koyulduk. Ürünlerimizi en güzel şekilde hazırlayıp ambalajlayıp ve gönderdik. Yaklaşık 2,5 ton özel ambalajlarımız sayesinde hazırladığımız tatlılarımız tazeliğini ve tadını bozmadan daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü kılarak ilk günkü tazeliğini koruyarak müsterilerimize ulaştırdık. Bu yüzden Diyarbakır'a hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Zamanla yarışıyoruz, asla kaliteden ödün vermeyiz"

Zamanla yarıştıklarını da dile getiren Altunbay, "Diyarbakır merkezde ve ilçelerde 5 ton tatlı satışı için siparişlerimizi aldık. Onları da hazırladık ve satışına başladık. Bayrama bir gün kala çok şükür işlerimiz her zamanki gibi çok iyi. Müşterilerimiz bizleri tercih ediyor. Zamanla yarışıyoruz, asla kaliteden ödün vermeyiz onun için çok tercih ediliyoruz. İlgilerinden dolayı müşterilerimze çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Tüm tatlı çeşitleri pancar şekerinden"

Tüm tatlı çeşitlerinin pancar şekerinden yapıldığını da belirten Altunbay, "İsteyen istediği yere götürüp tahlil yapabilir. Bizim için müşteri memnuniyeti önemlidir. Bizim ürünlerimizde glikoz şurup ve yabancı her hangi katkı maddesi kullanılmamaktadır. 30 çeşit tatlı iş yerimizde bulunmaktadır. Diyarbakır'da 6 şubemiz var tüm şubelerimiz ve personellerimizle halkımıza hizmet için büyük çaba sarf ediyoruz. Kadayıf künefe, baklava ve dondurma ürünlerimizde kullandığımız tüm malzemelerimiz kalitelidir. Bize verilen, devredilen bayrağı en iyi ve en kaliteli şekilde zirvede tutuyoruz. İddialıyız, kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Kaliteye hep bilinçli çabalar sonucu ulaşılır" şeklinde konuştu.

"Derdimiz para değil, halkımıza kaliteli hizmet"

Patentli ve tescilli bir marka olan Kadayıfçı Sıtkı Usta Kadayıfçıları'nın tek dertlerinin halka en iyi hizmet olduğunuzda sözlerine ekleyen Altunbay, "Tüm ürünlerimiz doğaldır. Onun için kaliteli müşterilerimiz bizleri tercih ediyor. Derdimiz para değil, biz hizmet için müşteri memnuniyet için varız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'daki tatlıcıların bayram mesaisi
Diyarbakır'daki tatlıcıların bayram mesaisi
Diyarbakır'daki tatlıcıların bayram mesaisi
Diyarbakır'daki tatlıcıların bayram mesaisi
Diyarbakır'daki tatlıcıların bayram mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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