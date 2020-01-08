Diyarbakır'daki tatlı zehirlenmesinin kumpas olduğu iddia edildi

08.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:55

Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta yaşanan tatlı zehirlenmesi olayıyla ilgili sorumlu tutulan Hacıbaba Pastanelerinden açıklama geldi. O günkü tatlıların alınan numunelerinde yüzde 95 temiz raporunun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kendilerine verildiğini belirten işletme sahibi Yılmaz Elaltı, bu olayın kumpas olduğunu ileri sürdü.

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, geçtiğimiz hafta zehirlenme olayıyla ilgili sorumlu tutuldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerin yaptığı araştırmalara göre sterilsiz olmasına rağmen ürün yüzde 95 temiz çıktı. Olayla ilgili açıklama yapan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, yapılanların bir kumpas olduğunu, kazandıkları ihalelerin ellerinden alınması, ya da soğuk baklava imalatı yapamayan firmaların çabaları olduğunu söyledi. Elaldı, "Zehirlenme vakasıyla ilgili çıkan sonuçlar, bizim tatlı olup olmadan bizi reklam etmeleri ve o gün bizim üretilen ürün sayımızın en az 4 bin kişinin yemesine rağmen 30 kişinin zehirlenmesi kesinlikle kumpastır. Cumhuriyet savcılarımızın bunu araştırmasını istiyoruz, nereden çıkmış nasıl çıkmış, o gün görev yapan doktorlar, hastalar ve hastaları kimlerin yönlendirdiğini öğrenilmesini istiyorum. Biz aynı günün tahlillerini götürdük, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan belgemiz, yüzde 95 temiz çıkan bir üründe neden benim üretimim durduruldu. Bizi her yere şikayet ettiler, cumhuriyet savcısından, tarım ve orman il müdürlüğüne, sağlık müdürlüğüne şikayet edip bizi halka kötü lanse ettiler. 400 çalışanımız ile biz halka hizmet etmek için çalışıyoruz, 400 çalışan ile Diyarbakır'ın yüzde 40'ı ortalama 40 bin kişi her gün Hacıbaba firmalarında çeşitli ürünler alıyor. Bu söylenenler doğru olsa bırakın Diyarbakır'daki hastaneleri bölge hastaneleri kurtarmaz. Biz hastanelerden cezaevlerine kadar mal veriyoruz, geçen gün askeriyede 1 buçuk milyon liralık ihaleyi aldık, ardından bu olay oldu ihalemiz iptal oldu bunu mu bekliyorlardı. İddia ediyorum benim fabrikam temizlik ve hijyenlik anlamında Diyarbakır ve bölgede 3 kişi saysalar beni saymak zorundalar, herkes benim imalathanemi kontrol etmeye gelebilir, buna vatandaş ve resmi kurumda dahil. Biz soğuk baklavayı Türkiye'ye kazandırdık. Soğuk baklavanın patentinden isim hakkına kadar bizde, bu durum ihaleden de olabilir veya soğuk baklava satıp üretemeyen diğer firmalardan da olabilir. Çağrım kesinlikle bu atılan iftirayı varsa böyle bir durum iş yerimi kapatsınlar, yoksa bunu yapanların yakalanmasını ve ifşa edilmesini istiyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA