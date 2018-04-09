Diyarbakır'daki "Tarım ve Hayvancılık Fuarı"

Diyarbakır'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"nı 114 bin 300 kişi ziyaret etti.

TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde 4-8 Nisan'da, TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği işbirliğiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve KOSGEB'in destekleriyle gerçekleştirilen fuar ilgi gördü.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, yaptığı açıklamada, katılımcı ve ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla artış sağlanan fuarın tarım sektörünün bölgedeki en büyük buluşması olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Fuardaki firma sayısının geçen yıla göre yüzde 34 artışla 122'ye ulaştığını hatırlatan Alagöz, "Fuara ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 arttı. Türkiye'den 24 ilin yanı sıra Irak ve İran'dan da ziyaretçiler oldu. 114 bin 300 kişi tarafından ziyaret edilen fuar tarım ve hayvancılık sektörüne büyük ivme kazandırdı." ifadesini kullandı.

Tarım sektöründe sürdürübilir bir gelişme ve kalkınma sağlayalabilmek için fuarların önemine değinen Alagöz, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışından gelen sektör ilgilileri ile katılımcı firmalar aynı çatı altında bir araya geldi. Ziyaretçiler yeni tarım teknolojileri ve ürünleriyle tanışarak verimli iş görüşmeleri yapma fırsatı yakaladı. Tarım ve hayvancılık konusunda bölge yatırımlarına da ışık tutacak ticari bağlantılar gerçekleşti."

Alagöz, fuara destek veren bütün kurum, kuruluşlar ile firma temsilcileri ve ziyaretçilere teşekkür etti.