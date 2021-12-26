Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde 2 yıl aranın ardından Noel ayini

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Noel Bayramı dolayısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen 2 yıl aranın ardından ayin düzenlendi.

Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleştirilen, Mardin'den gelen Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, kız ve erkek ilahi grupları Süryanice ve Türkçe dualar okudu, birlik ve beraberlik için dua edildi, ilahiler seslendirdi.

Mum yakılarak duaların okunduğu ayinde katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.

Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Belbak, AA muhabirine, Meryem Ana Kilisesi'nin dünyada ve Türkiye'de sayılı kiliselerden biri olduğunu söyledi.

Belbak, "Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sora ilk bayram ayinini yapıyoruz. Bundan sonra inşallah daha güzel daha çok ayinler yapıp, bunu Diyarbakır'da sürdürmek istiyoruz. Diyarbakır'ın eski günlerini, buradaki şenlik ve beraberliği yaşamak istedik." dedi.

Vakfın Yönetim Kurulu üyesi Coşkun George Alis ise bu ayinin önemine değinerek, bugün kilisede bir bayram havasının yaşandığını belirtti.

Alis, "Hedefimiz ayda en az bir kere ayin yapmak ve buradaki Hristiyan topluluğunu bir araya getirmek." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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