Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentteki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Diyarbakır Surları, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare'de sessizlik dikkat çekiyor.

Kent merkezinde tarihi yapılarıyla en çok ziyaret edilen Sur ilçesinde cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı
Hakkari'de mayıs ayında 8 metre karla yoğun mücadele
Hakkari'de mayıs ayında 8 metre karla yoğun mücadele
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Rıza Çalımbay Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 14:46:43. #1.16#

title