Diyarbakır'daki tarihi mekanlarda oryantiring etkinliği gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde düzenlenen oryantiring etkinliğine çeşitli illerden katılan 120 sporcu, tarihi mekanlardaki hedefleri belirlenen sürede bulmak için birbirleriyle yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce merkez Sur ilçesi Ulu Cami önünde düzenlenen yarışmada, ilçedeki tarihi mekanlara bırakılan 6 hedefe sporcular, harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede ulaşmaya çalıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilcisi Murat Çavaş, burada yaptığı konuşmada, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Hasanpaşa Hanı, Dört Ayaklı Minare gibi tarihi mekanlarda etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Kentin diğer tarihi mekanlarında da bu yarışmaları yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kayapınar İlçe Mili Eğitim Müdürü Aydın Ak ise bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sunacağını anlatarak, açık hava müzesi olan Sur ilçesinin böyle etkinliklerle tanıtımının sağlanacağını dile getirdi.

Sporcu Nergiz Bayram da uzun süredir oryantiring sporu yaptığını dile getirerek, "Salgın kurallarına uyarak bu sporu yapıyoruz. Bu sporu çok seviyorum." dedi.

Daha sonra düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya