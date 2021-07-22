Diyarbakır'daki tarihi Kurşunlu Cami ışıklandırıldı
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Diyarbakır'daki tarihi Kurşunlu Cami ışıklandırıldı

Diyarbakır'daki tarihi Kurşunlu Cami ışıklandırıldı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisini özel sistemle ışıklandırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisini özel sistemle ışıklandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kentin inanç turizmi açısından önemli yere sahip olan tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışmaları kapsamında meydandaki camilerde ışıklandırma çalışması da yapıldı.

Meydan düzenleme kapsamında Nasuh Paşa Cami de ışıklandırıldı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kurşunlu Cami ile Nasuh Paşa Camisini mimari inceliklerinin gece de görünebilmesi için özel sistemle ışıklandırdı.

Beyaz soğuk ve kırmızı sıcak renklerde aydınlatma elemanlarının kullanıldığı çalışmada, tarihi camilerdeki taş işçiliği görünür hale getirildi.

Ekipler, tarihi yapılarda büyük hassasiyetle yürüttükleri çalışmayı kısa sürede tamamladı.

Işıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla, tarihi Kurşunlu ve Nasuh Paşa camileri gece Sur ilçesinin siluetine farklı bir estetik güzellik kattı.

Diyarbakır'daki tarihi Kurşunlu Cami ışıklandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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