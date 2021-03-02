DİYARBAKIR - Tarihi Borsa Han kamulaştırılarak restore edilecek

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Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki 19. yüzyıl Osmanlı eserleri arasında yer alan Borsa Han, kamulaştırılarak restore edilecek.

Vali Münir Karaloğlu, merkez Sur ilçesinde bulunan Peynirciler Çarşısındaki esnafla kahvaltı yaparak, çarşının yeni projesiyle ilgili görüştü.

Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıda satılan coğrafi işarete sahip örgülü peynirin kentin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Zamanında yapılan çarşının kötü görüntüsünden kurtarılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğünün proje geliştirdiğini belirten Karaloğlu, yeni projeyle ilgili esnafın da görüşünü almak için bir araya geldiklerini bildirdi.

Amaçlarının çağdaş temizlik kurallarına riayet edildiği, dışarıdan gelen herkesin mutlaka ziyaret ettiği bir mekan oluşturmak olduğunu dile getiren Karaloğlu, çarşıda iş yapan esnafı da mutlaka koruyacaklarını dile getirdi.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Ortak bir payda oluşturacağız, mağduriyet oluşturmayacağız. Burayı da hızlı bir şekilde yıkıp projeye göre yapacağız. Şu andaki durumdan böyle bir yapıya geçmek hangimizi memnun etmez? Bunu el birliği ile inşallah yapacağız. Soğuk hava deposu olan, içerisinde sosyal mekanların olduğu buraya gelen insanların oturup çayını kahvesini içebileceği modern çağdaş bir mekan olsun istiyoruz."

Borsa Han'da kamulaştırma işlemi başlatıldı

Karaloğlu, Diyarbakır'ın önemli mekanlarından olan tarihi Borsa Han'da da incelemelerde bulundu. Borsa Han'ın yüzde 30'unun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olması nedeniyle restorasyonunun yapılmadığını bildiren Karaloğlu, geçen hafta Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat'ın bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldiğini anımsattı.

Bakanlığın kamulaştırma ödeneğini geçen hafta gönderdiğini dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Borsa Han'daki kamulaştırma işlemlerine başladık. Kamulaştırma biter bitmez Borsa Han'ın da restorasyonunu yapacağız. Şehre tarihi bir mekanını yeniden geri kazandırmış olacağız. Tarihi hanları tekrar canlandırıp şehrin esnafının hizmetine sunmak istiyoruz."

Daha sonra Karaloğlu, Gazi Caddesindeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin