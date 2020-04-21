Diyarbakır'daki STK'ler Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadelesinden memnun
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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'daki STK'ler Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadelesinden memnun

Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını desteklediklerini açıkladı.

21.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:50
Diyarbakır'daki STK'ler Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile mücadelesinden memnun

Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarını desteklediklerini açıkladı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde ortak basın açıklaması düzenleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Diyarbakır Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendileriyle ortak çalışma yürüten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etti.

Hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Ebedinoğlu, salgın ile mücadele tedbirlerinin virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana büyük bir titizlikle ve başarıyla uygulandığını söyledi.

Bu süreçte Diyarbakır'daki kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin çok sıkı iş birliğiyle yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını dile getiren Ebedinoğlu, şöyle konuştu:

"Mülki idareler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve diğer kent bileşenlerinin eş güdümlü ve koordineli bir çalışma içerisinde hareket etmeleri salgın ile mücadelede başarı oranını yükseltti.

Bu başarının yakalanması Vali Güzeloğlu'nun kente ilişkin alınacak bütün kararlarda kamu, özel sektör ve biz sivil toplum örgütü temsilcileri ile sürekli istişarelerde bulunması, bizleri karar sürecine katması ve halkımızın ihtiyaç ve taleplerine hızlı ve etkili çözümler üretmesi ile mümkün olabildi."

Güzeloğlu'nun Valilik ile büyükşehir imkan ve kabiliyetini tam bir koordinasyon içinde kullandığına işaret eden Ebedinoğlu, şunları kaydetti:

"Kent halkının bu süreçten en az zararla çıkması için gerekli temizlik ve hijyen temininden, sağlık çalışanlarımızın çalışma, ulaşım, barınma ve lojistik taleplerinin karşılanmasına, sokağa çıkma yasağının uygulanmasından, sanayi üretimi, tarımsal üretim faaliyetleri ve tedarik zincirlerinin aksamadan çalışmasına kadar her alanda Güzeloğlu, büyük bir sorumlulukla ve başarı ile hizmet vermektedir."

Ebedinoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, esnafın yanında sigortasız çalışan 10 bin kişiye 1000'er lira yardım yapacağını vurgulayarak, "Meslek örgütleri temsilcileri olarak Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güzeloğlu'na bu süreçteki liderliği ve gerçekleştirdiği hizmetler için şehrimiz adına içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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