Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün gece saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
04.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:50

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün gece saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Olay, dün gece Çınar'a bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi meselesinden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hülya Karataş, Mehmet Karataş ve Nuri Karataş hayatını kaybederken 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Feyyat Karataş da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 yaralının hastanedeki tedavileri sürerken, kavganın çıktığı mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(Murat Başal - Yakup Ermiş/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kız öğrencileri taciz eden sapık sosyal medyada tek tek ifşa edildi! Olaya üniversite el attı Haber
Kız öğrencileri taciz eden sapık sosyal medyada tek tek ifşa edildi! Olaya üniversite el attı
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Rüştü Zorlu Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Tilbe Saran Demet Akalın Haldun Dormen
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:51:45. #1.15#
title