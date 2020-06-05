Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi
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Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 3 kişi, yan yana toprağa verildi.

Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi
05.06.2020 00:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:57

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 3 kişi, yan yana toprağa verildi.

Fatih Mahallesi'nde dün gece, aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Hülya, Mehmet Sait ve Nuri Karataş'ın cenazeleri, Diyarbakır'da yapılan otopsinin ardından Çınar ilçesine getirildi.

Aynı aileden 3 kişinin cenazesi, ilçe mezarlığında gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.

Dün gece aileler arasında çıkan silahlı kavgada Hülya, Mehmet Sait ve Nuri Karataş, yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 11 kişinin yaralanmıştı.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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