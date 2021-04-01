Diyarbakır'daki silahlı kavgada 4 tutuklama
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Diyarbakır'daki silahlı kavgada 4 tutuklama Diyarbakır'da geçtiğimiz gün iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'daki silahlı kavgada 4 tutuklama
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da geçtiğimiz gün iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz cuma günü iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK