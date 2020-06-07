Diyarbakır'daki semt pazarlarında 3 dilde kronavirüs uyarısı Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anons yapıyor.

Bağlar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anons yapıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran zabıta ekipleri, pazar esnafı ve vatandaşa maske dağıtıp bilgilendirme yaptı.

Ekipler ayrıca Türkçe,Kürtçe ve Zazaca anonslar yaparak, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda ikazda bulundu.

Kaynak: AA