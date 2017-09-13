Diyarbakır'daki Patlamayla İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde yaşanan patlamayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Telgrafhane Sokak'ta ikamet eden Bedia Daşlık, evinin bahçesinde bulduğu cismi atmak isterken yaşanan patlamada ağır yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. M.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Patlamanın ardından ağır yaralanan Bedia Daşlık'ın hayati tehlikesi ise devam ediyor.



(İHA)