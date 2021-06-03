Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Kültür Sanat

Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi Diyarbakır'da bir grup müzisyen Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı girişinde bir araya gelerek, yetkililere kendilerine gereken desteğin sağlanması talebinde bulundu.

Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir grup müzisyen Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı girişinde bir araya gelerek, yetkililere kendilerine gereken desteğin sağlanması talebinde bulundu.

Sanat Sokağı girişinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında bir araya gelen müzisyenler kendilerine destek verilmesini istedi. Diyarbakır'da bulunan bazı müzisyenler adına açıklama yapan Engin Derya, eğence sektöründe bulunan tüm sanat sanatçı ve müzisyenlere sahip çıkılması çağrısında bulundu. Derya, "Biz Diyarbakırlı sanatçı ve müzisyenler olarak yetkililere sesleniyoruz. Normalleşme sürecine geçmişken on binlerce emekçi, bağımsız çalışan, sanatçı, müzisyen, canlı müzik ve sanat mekanları, restoran ve küçük işletmeler saat kısıtlamasından dolayı işlev dışı bırakılmıştır. Bilindik üzere bu sektörlerin işe başlama saatleri mercilerin belirttiği kapanış saatine denk gelmektedir. Yetkili mercilerin acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yeni kararlar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalıdır" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı.

Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi
Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi
Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi
Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine 3 bin TL destek
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığından müzik emekçilerine 3 bin TL destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Murat Boz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'daki müzisyenlerden destek talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:33:44. #1.15#

title