Diyarbakır'daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Diyarbakır'daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 gözaltı

Diyarbakır'daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da askeri tesise düzenlenen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da askeri tesise düzenlenen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Mayıs'ta Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca 2 adet maket uçakla bombalı saldırı girişimi olmuş, maket uçaklar havada imha edilmişti. Olay anında maket uçakların görüntüsünü çekip sosyal medyadan paylaşan, görüntüleri terör örgütüne yakın internet sitelerinde yayınlanan şahıs, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 67 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet ve jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 67 gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Hande Ataizi Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'daki maket uçaklı saldırı girişimine 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:50:53. #1.15#

title