Diyarbakır'daki kuyumcu dolandırıcılığında bir şüpheli daha tutuklandı Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı.

Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, toptan altın işi yapan bir firmanın dolandırıcılık yaptığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. 4 Temmuz'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Adana'da saklandığı evde yakalanan Zülfikar O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan Zülfikar O. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Olay Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın 15 milyon lira tutarındaki altını kendilerine teslim etmediğini öne süren 3 kuyumcu, firma yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan Zülküf O, "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı. Kaynak: AA