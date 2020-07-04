Diyarbakır'daki kuyumcu dolandırıcılığında bir şüpheli daha yakalandı Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, toptan altın işi yapan bir firmanın dolandırıcılık yaptığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Zülfikar O, Adana'da saklandığı evde yakalandı. Zülfikar O, Adana'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a getirilecek. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Olay Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın 15 milyon lira tutarındaki altını kendilerine teslim etmediğini öne süren 3 kuyumcu, firma yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan Z.O, "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı. Kaynak: AA