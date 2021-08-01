Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandığı bildirildi.

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Diyarbakır'a yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği bildirildi.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek, uygulamaya koyduğu modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışının üretim deseninin çeşitlenmesini, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağladığı belirtilen açıklamada, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği aktarıldı.

Açıklamada, Kuruçay Barajı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajdaki çalışmaların tamamlanarak, 28 Temmuz'da su tutulmaya başlandığını bildirdi.

Yıldız, sulama amaçlı depolanacak su ile 50 bin 300 dekar tarım alanının sulanmasının sağlanacağını ifade ederek, "Barajımızın temelden yüksekliği 34,75 metre, depolama hacmi ise 41,38 hektometreküptür. Barajda 28 Temmuz günü saat 16.00 itibarıyla dip savak tıkaç betonu dökülerek fiilen su tutmaya başlanmıştır. Barajımızın Diyarbakırlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk