Diyarbakır'daki koca dehşetinden kötü haber: 2 ölü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da önce karısını ardından kendini bıçaklayan şahıs ile eşi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Bağlar ilçesi Şehitlik Mahallesi 71. Sokakta meydana geldi. Eşiyle evde tartışmaya giren Şaban A., tartışmanın sokağa taşınması üzerine yanında getirdiği bıçağı defalarca karısı Ayşe A.'ya sapladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şaban A. ile eşi Ayşe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.