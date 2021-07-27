Diyarbakır'daki kitap kahveler öğrenci ve okuyuculara ev sahipliği yapıyor
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Diyarbakır'daki kitap kahveler öğrenci ve okuyuculara ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır'daki kitap kahveler öğrenci ve okuyuculara ev sahipliği yapıyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, sınava hazırlananlar ile kitap okumayı sevenler için hizmete sunduğu kitap kahveler yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, sınava hazırlananlar ile kitap okumayı sevenler için hizmete sunduğu kitap kahveler yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başta üniversite ve meslek edinme olmak üzere çeşitli sınavlara hazırlananlara ücretsiz hizmet verilen kitap kahvelerde, öğrencilere uygun çalışma imkanı sunuluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, Yenişehir'de Millet Kıraathanesi, Bağlar'da Kardeşlik Parkı, Kayapınar'da Kent Meydanı ile Tema Parktaki kitap kahveler her gün 08.00 - 21.00 saatleri arasında her yaştan vatandaşa hizmet veriyor.

Kentte, hava sıcaklıklarının yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle kitap kahveler, oluşturduğu uygun ortam nedeniyle yüzlerce öğrenci ve okuyucuya ev sahipliği yapıyor.

Kitap kahveler sınavlara hazırlananlar dışında, bünyesindeki seçkin edebiyat eserleri başta olmak üzere birbirinden çeşitli kitaplarla okur severlerin de uğrak mekanı durumunda.

Vatandaşlar, kitap kahvelerde diledikleri kitabı okuma şansı buluyor.

Diyarbakır'daki kitap kahveler öğrenci ve okuyuculara ev sahipliği yapıyor
Diyarbakır'daki kitap kahveler öğrenci ve okuyuculara ev sahipliği yapıyor
Diyarbakır'daki kitap kahveler öğrenci ve okuyuculara ev sahipliği yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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