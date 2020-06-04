Diyarbakır'daki kıraathanelerde 'sanal oyun' dönemi
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Diyarbakır'daki kıraathanelerde 'sanal oyun' dönemi

Diyarbakır'daki kıraathanelerde 'sanal oyun' dönemiKORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından kıraathaneler, uzun bir aradan sonra kapılarını müşterilerine açtı.

04.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:09

Diyarbakır'daki kıraathanelerde 'sanal oyun' dönemi

KORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından kıraathaneler, uzun bir aradan sonra kapılarını müşterilerine açtı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında kıraathanelerde oyun oynamak yasaklanınca, Diyarbakır'daki bir kıraathane 'sanal oyun' dönemi başlatıldı.

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla, tedbir amacıyla 21 Mart günü kapatılan kıraathaneler kapılarını müşterilerine yeniden açtı. Kıraathanelerin açılma kararının ardından İçişleri Bakanlığı, kıraathanelerde koronavirüs salgının önlemek amacıyla okey, iskambil, tavla gibi oyunların yasaklandığı duyurdu. Diyarbakır'daki kıraathane işletmecileri, oyunların yasaklanmasına alternatif, 'sanal oyun' dönemi başlattı.

Merkez Bağlar ilçesindeki bir kıraathane, müşterilerine oyun ortamı oluşturmak amacıyla başlattığı 'sanal oyun' dönemiyle müşteriler cep telefonlarıyla okey, tavla ve iskambil oyunları uygulaması başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının dikkat edildiği masalarda, müşteriler cep telefonlarıyla sanal ortamda oyun oynamanın keyfini yaşadı.

Kıraathane işletmeci Halil Aktaş, 21 Mart'tan bu yana kapalı olduklarını ifade ederek, başlattıkları sanal oyun dönemine yoğun ilginin olduğunu söyledi. Aktaş, "İnsanlara sosyal mesafeyi korumak için öneriler yapıyoruz. Elimizden geldikçe karton bardaklarla çay vermeye çalışıyoruz. Cam bardakta talep ettiklerinde ise bardakları dezenfekte edip servis yapıyoruz. İnsanların sağlığını düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Sanal oyun, gerçek oyun gibi zevk vermezse de yine de tercih ediliyor" dedi,

Kıraathane müşterileri sanal oyun oynamaya alıştıklarını ifade ederek, oyun oynadıkları sırada koronavirüs tedbirlerine de dikkat ettiklerini aktardı.

Diyarbakır'daki kıraathanelerde 'sanal oyun' dönemi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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