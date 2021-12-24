Diyarbakır'daki KAMER Vakfı'na Uluslararası Ödül

Fransa ve Almanya tarafından her yıl dünyada 15 kişiye verilen "Fransız- Alman İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Ödülü" bu yıl Güneydoğu'daki kadın mücadelesinin sembol ismi KAMER Vakfı'na verildi. KAMER Başkanı Nebahat Akkoç, Türkiye'de bu ödülü alan üçüncü kişi oldu

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