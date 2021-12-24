Diyarbakır'daki KAMER Vakfı'na Uluslararası Ödül - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'daki KAMER Vakfı'na Uluslararası Ödül

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Fransa ve Almanya tarafından her yıl dünyada 15 kişiye verilen "Fransız- Alman İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Ödülü" bu yıl Güneydoğu'daki kadın mücadelesinin sembol ismi KAMER Vakfı'na verildi.

Fransa ve Almanya tarafından her yıl dünyada 15 kişiye verilen "Fransız- Alman İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Ödülü" bu yıl Güneydoğu'daki kadın mücadelesinin sembol ismi KAMER Vakfı'na verildi. KAMER Başkanı Nebahat Akkoç, Türkiye'de bu ödülü alan üçüncü kişi oldu

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title