Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DAKİ 'KADINLAR GÜNÜ' MİTİNGİNE 9 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DAKİ 'KADINLAR GÜNÜ' MİTİNGİNE 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen ve gerginlik yaşanan mitingde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kadın sunucu S.A. ve polise mukavemet ile provokasyonda bulundukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen ve gerginlik yaşanan mitingde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kadın sunucu S.A. ve polise mukavemet ile provokasyonda bulundukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda yapılan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mitinginde, gruptaki bazı kişiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Miting sonrası ll Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Kamera görüntüleri izlendi. Terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla kadın sunucu S.A. ve polise mukavemet gösterip, provokasyonda bulundukları iddiasıyla T.A., S.T., A.K., V.K., A.S., S.S., C.T. ile N.H. adlı erkek şüphelileri eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DAKİ 'KADINLAR GÜNÜ' MİTİNGİNE 9 GÖZALTI

Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DAKİ 'KADINLAR GÜNÜ' MİTİNGİNE 9 GÖZALTI

Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DAKİ 'KADINLAR GÜNÜ' MİTİNGİNE 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Münir Karaloğlu, Terör, Mart, Güncel, Haberler

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