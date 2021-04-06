Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleniyor

Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) eğitim organizasyonu ile Diyarbakır'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 12 Nisan 2021 tarihinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenecek.

Seminer; Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, E-Ticaret/ E- İhracat Uygulamaları, konularını kapsamakta.

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 4 bin 131 kişi katılım sağlandı.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde (2 Nisan itibariyle) 8 işbirliği kuruluşu ile 21 ilde gerçekleştirilen 17 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 3 bin 159 kişi katılım sağlandı.

2021 yılında video konferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanmakta. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Cem Yılmaz Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleniyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:03:06. #1.16#
title