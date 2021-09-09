Diyarbakır'daki iki taşınmazın özelleştirme ihaleleri gerçekleştirildi

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki iki ayrı taşınmazın satış ihaleleri yapıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki iki ayrı taşınmazın satış ihaleleri yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalesinde en yüksek teklifi 62 milyon 300 bin lira bedelle 5A Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. verdi.

Aynı mahalledeki ikinci taşınmazın özelleştirme ihalesinde ise en yüksek teklif 62 milyon 200 bin lira bedelle Haci Koyun tarafından sunuldu.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık