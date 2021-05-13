Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
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Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram

Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'daki şehit aileleri, bayramının ilk gününde evlatlarını kabirleri başında ziyaret etti.

DİYARBAKIR'daki şehit aileleri, bayramının ilk gününde evlatlarını kabirleri  başında ziyaret etti.

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan şehit ailelerinin kabir ziyaretleri sürüyor. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği'nde evlatlarının kabirlerini ziyaret eden şehit aileleri, bayramı hüzünlü geçirdiklerini söylediler.  

2017 yılında Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın babası Mehmet Çağlar, bayramı buruk geçirdiklerini belirterek, mezarlık ziyaretine izin verilmesi dolayısıyla  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettti. Çağlar, "Hüzünlüyüz, şehitlerimizi görünce seviniyoruz. Fatiha okuyoruz, Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Bizim şehitlerimiz de vatani görevini yaparken namusu, bayrağı, ezan ve imanı için şehit oldular. Gururluyuz, Allah'a hamd olsun ki bize bu şerefi vadettiği için. Mehmetçiklerden Allah bin defa razı olsun. Polis ve askerler de bunların devamını getiriyor. Bunlar ne ilk ne de son şehitler olmayacaktır. Allah bütün şehitlerimizden ve devletimizden razı olsun" dedi.Şehit annesi Kamile Çağlar ise, şehit oğlunun 4'üncü bayramı olduğunu ve her bayram geldiğini ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu imkanı bize verdiği için teşekkür ediyoruz. Her gün buraya geliyoruz. Çocuklarımızı ve şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Yasin ve Kuran-ı Kerim okuyoruz" diye konuştu.

Şehidin 8 yaşındaki kızı Hiranur Çağlar da, babasının bayramını kutlamaya geldiğini söyledi.


Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram
Diyarbakır'daki Hava Şehitliği'nde hüzünlü bayram

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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