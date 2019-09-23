"Diyarbakır'daki hastaneler Avrupa standartlarında hizmet veriyor"

23.09.2019 13:42

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten, "Diyarbakır'daki hastaneler son teknoloji tıbbi cihazlarla Avrupa standartlarında hizmet veriyor." dedi.

Dr. Biten memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Biten, Bismil'de sağlık tesislerinde 650 sağlık çalışanı ile vatandaşlara koruyucu sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 112 Acil İstasyonu sayısının 70 olduğunu belirten Biten, bu istasyonlarda bugün itibarıyla 8'i özellikli toplam 101 ambulans bulunduğunu ifade etti.

Biten, helikopter ambulans ile son bir yılda bin 248 hastanın ulaşımının sağlandığını dile getirerek, yine diğer illerdeki merkezlerden hastalar için çağrı yapıldığında uçak ambulansla bin 308 hastanın sağlık hizmeti sunumu aldığını aktardı.

Diyarbakır genelinde 12 bin sağlık personelinin görev yaptığını anlatan Biten, "Diyarbakır'ın hemen hemen hiçbir yerinde doktor veya hemşire eksikliğinden dolayı sağlık hizmeti sunumunda bir aksama yaşanmamaktadır." diye konuştu.

Yapılan tüm bu işlerin fedakarlık istediğini aktaran Biten, şunları kaydetti:

"Fedakar, cefakar tüm sağlık çalışanlarımıza hepinizin huzurunda Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum. Fedakarlık ister bu işleri yapmak. Azimli ve hakkaniyetli olmak en önemlisidir bu işlerde. Önemli olan zoru başarmaktır ve biz bu çerçevede çalışarak başarılı olduk. Başarının sırı budur. Bunlar olmasa başarılı olunmaz. Bununla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde sorunlara çözüm aramak ve bu işleri hep birlikte yürütmek gerekir. Diyarbakır'daki hastaneler son teknoloji tıbbi cihazlarla Avrupa standartlarında hizmet veriyor."

Kaynak: AA