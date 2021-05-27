DİYARBAKIR'DAKİ GİZEMLİ MAĞARA, DEFİNECİLERİN TALANINA UĞRADI

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsal Bozoba Mahallesi'nde, içindeki sarkıt, dikit ve kristalize kayaları ile dikkat çeken, şu ana kadar da herhangi bir envanter çalışması yapılmayan doğal mağara, definecilerin talanına uğradı.

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsal Bozoba Mahallesi'nde, içindeki sarkıt, dikit ve kristalize kayaları ile dikkat çeken, şu ana kadar da herhangi bir envanter çalışması yapılmayan doğal mağara, definecilerin talanına uğradı.

Dicle'ye bağlı kırsal Bozoba Mahallesi yakınlarında bulunan; sarkıt, dikit ve kristalize kayalarıyla dikkat çeken doğal mağarayı görenler, hayran kalıyor. Giriş kısmının 1 metre genişliğinde, 5 futbol sahası büyüklüğünde ve yüksekliğinin de yer yer 100 metreyi bulduğu belirtilen mağaranın içindeki sarkıt ve dikitler, definecilerin hilti ve benzeri araçlarla yaptıkları kazılarda tahribata uğradı. Defineciler, aydınlatma malzemeleri ve hilti ile kazı yapmak için çektikleri metrelerce uzunluktaki kabloları mağara içinde bırakıyor. Onlarca çukur ve yerdeki yüzlerce sarkıt ile dikit parçası da tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

'KORUMAYA ALINMASINI VE TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

İlçenin tanıtımı için çeşitli geziler düzenleyen ve çoğu öğretmenlerden oluşan 'Seyyahlarla 10 Binlerin Yürüyüşü Grubu' üyelerinden öğretmen Filiz Aküzüm, mağaranın korunup, turizme kazandırılması gerektiği belirterek, "Arkadaşlarımızla Dicle'nin güzelliklerini, doğa harikalarını tanıtmak için bir proje başlattık. İlçemizde bu turları düzenlerken bu mağaraya denk geldik. İçine girdiğimizde karstik bir yapı olduğunun farkında vardım. İçeri girdiğimizde muazzam ve ürkütücü bir manzara var ama bir o kadar da üzücü bir durumla karşılaştık. Çünkü defineciler buraya da zarar vermiş. Yerde kablolar var, hilti ile kazı yapılmış. Mağaradaki sarkıtlara, dikitlere, sütunlara zarar verilmiş. Yerde yüzlerce parçacık var. Bu bölgede ender rastlanan bu yapının koruma altına alınması ve turizme kazandırılması yönünde yetkililerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı