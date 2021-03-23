Diyarbakır'daki Fatih Paşa Camisi çevresine farklı türlerde 62 ağaç ve 201 çalı dikildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Ramazan ayında düzenlenmesi planlanan etkinlikler nedeniyle tarihi Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi) çevresinde peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, yürüttükleri çalışma kapsamında cami çevresinde belirlenen alana 40 iğde ağacı, 12 akça ağacı ve 10 çınar ağacı dikti, zemine 15 dönüm rulo çim ekti.

Saraykapı'dan Kurşunlu Cami'ye kadar olan güzergaha çocukların neşeli zaman geçirebilecekleri çocuk oyun grupları ve vatandaşların dinlenebilecekleri oturma grupları yerleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu, alanda incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan ayında açılması planlanan etkinlik alanında yürütülen çalışmalarla ilgili Fatih Paşa Camisi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ekipler, kente estetik bir görünüm kazandırmak için, refüj, bulvar, park ve kaldırımlarda peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlandırma, mevsimlik çiçek ile çalı dikme çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin