Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

11.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:28
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 556. gününde sürüyor.

Muş'tan gelen Sabri Kılıç, 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme dahil oldu.

Kılıç, oğlundan 7 yıl önce hayvanları otlatmak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığını söyledi.

Çocuğunun çobanlık yaparken kaçırıldığını belirten Kılıç, "Evladım HDP aracılığıyla kaçırıldı. Çocuğumu geri istiyorum. Şu ana kadar çocuğumdan haber alamadım. HDP onları kandırıp dağa gönderiyor." dedi.

Oğluna seslenen baba Kılıç, "Oğlum neredeysen gel. Güvenlik güçlerine teslim ol. Annen rahatsız. Sen gelmeden burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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