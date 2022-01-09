Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 252 oldu - Haberler
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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 252 oldu

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 252 oldu
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 860'ncı günde de sürdü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 860'ncı günde de sürdü. Aile sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2008 yılında 19 yaşındayken kaçırılan kardeşi Kazım için gelen Sinan Yüksekova ile 252 oldu. Sinan Yüksekova, anne ve babasının evlat hasretiyle vefat ettiklerini belirterek, "Kardeşimin daha fazla geç olmadan gelip teslim olmasını ve bizimle yaşamasını istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 860 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'ANNEM VE BABAM EVLAT HASRETİYLE VEFAT ETTİ'

HDP il binası önündeki aile sayısı, 2008 yılında 19 yaşındayken kaçırılan kardeşi Kazım için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Sinan Yüksekova ile 252'ye yükseldi. Sinan Yüksekova, anne ve babasının evlat hasretiyle vefat ettiklerini belirterek, kardeşine teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Yüksekova, "Kardeşim 2008'de HDP'ye gidip o şekilde kandırılıp dağa götürüldü. Ben buraya kardeşimi HDP'den istemeye geldim. Kardeşim, sesimi duyabiliyorsa gelsin. Annemi ve babamı geçen sene kaybettim. Kardeşimi görmek için neler yaşadıklarını bir ben biliyorum. İkisi de onu göremeden vefat etti. Hiç olmazsa daha fazla geç olmadan gelip teslim olmasını ve bizimle yaşamasını istiyorum" diye konuştu.


Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 252 oldu

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 252 oldu

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 252 oldu

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 252 oldu

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