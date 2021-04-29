İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti
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İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti

İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti.

İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu bugün yaşadı. Muş'ta dağa kaçırılan oğlu Recep için 30 Aralık 2020 tarihinde eyleme katılan baba Bayram Yetkin evladına kavuştu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 605'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 5 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme katılan baba Bayram Yetkin evladına kavuştu. Muş İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca yapılan ikna çalışmaları neticesinde 28 Nisan 2021 tarihinde Şırnak ilinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandığı belirtildi.

Aile, 30 Aralık 2020'de Muş'tan gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti
İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti
İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti
İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti
İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti
İçişleri Bakanı Soylu müjdelemişti...Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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