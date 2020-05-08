Diyarbakır'daki eczanelerden 2 milyon 155 bin maske dağıtıldı
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Diyarbakır'daki eczanelerden 2 milyon 155 bin maske dağıtıldı

Diyarbakır'daki eczanelerden 2 milyon 155 bin maske dağıtıldı
08.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:37

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, kentteki eczanelerden şimdiye kadar 431 bin vatandaşa 2 milyon 155 bin maskenin dağıtıldığını söyledi.

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, kentteki eczanelerden şimdiye kadar 431 bin vatandaşa 2 milyon 155 bin maskenin dağıtıldığını söyledi.

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, maske dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sert, korona virüs salgınına karşı verilen sağlık mücadelesinde kendilerinin de eczacılar olarak yerlerini aldıklarını söyledi. Eczacıların korona virüse karşı birçok hizmetin yanında gönüllü olarak üstlendiği görevlerden birinin de eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı olduğunu kaydeden Sert, "Bugüne dek ülke genelinde 26 bin 747 eczanemizden 80 milyon maskeyi, 16 milyon vatandaşımıza dağıttık. Diyarbakır'da da 370 eczanemizden 2 milyon 155 bin maskeyi 431 bin vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtımını yaptık. Elbette biz bunları sadece bir rakam olarak görmüyoruz. Bunu, eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın fedakarca çabaları olarak okuyoruz. Önemli bir kamu görevini gönüllü olarak üstlenen meslektaşlarıma ve tüm eczane çalışanlarına buradan da bir kez daha teşekkür ediyorum. Zaman zaman maskelerin yetersizliği, mesajların ulaşamaması gibi sistemsel sorunlar yaşandı. Elbette bu sorunlardan eczacılar sorumlu değildi ancak biz bunların hepsinin takipçisi olarak Sağlık Bakanlığının ilgili kurumlarına ilettik. Yerelde de hem Pandemi Kurulu hem de İl Sağlık Müdürlüğü ile diyaloglarımız devam etti. Bu sorunlar, eczacılarımızın iş yükünün artmasına, zaman zaman da bazı illerde eczacı ve eczane çalışanlarına yönelik şiddete neden oldu" dedi.

"Maskelerin güvenilir noktalardan temin edilmesi gerekir"

Ticaret Bakanlığının cerrahi maskelerin adet satış üst fiyatını 1 lira olarak belirlediğini hatırlatan Sert, "Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecek. Elbette pandemi sürecinde maske ulaşılabilir olmalıdır. Ancak maskenin tıbbi bir ürün olması nedeniyle güvenilir noktalardan temin edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumdan kar elde etmek isteyen kişiler merdiven altı üretim yaparak, koruyucu özelliği olmayan maskeler üretebilir. Maskenin halka ulaştırılmasında kalite değerlendirmesini ancak uzman kişiler yapabilir. Bu nedenle tıbbi bir ürün olan maskelerin eczaneler dışında satışını doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Pandemi sürecinde kaybettiğimiz eczacılarımıza, sağlık çalışanlarına ve tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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