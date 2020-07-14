Diyarbakır'daki Dijital Gösterim Merkezi'nde "15 Temmuz Zaferi" dijital ortamda sergilenecek
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Diyarbakır'daki Dijital Gösterim Merkezi'nde "15 Temmuz Zaferi" dijital ortamda sergilenecek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zaferin dijital ortamda sergilenmesini izledi.

Diyarbakır'daki Dijital Gösterim Merkezi'nde
14.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:58

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zaferin dijital ortamda sergilenmesini izledi.

Merkeze, beraberindeki Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik ile gelen Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu'ndan bilgi aldı, 5 ayrı salonda darbe girişimi ve kazanılan zafere ilişkin hazırlanan görüntüleri seyretti.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkiye'de 7 ilde teknolojinin imkanlarından istifade edilerek hazırlanan Dijital Gösteri Merkezlerinde birçok alanda gösterim yapılacağını belirtti.

Yarın, 4. yılında 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve milletin kazandığı zaferin gösteriminin yapılacağını aktaran Karaloğlu, ay sonuna kadar olan programlar bittikten sonra kente ilişkin de dijital gösterim yapılacağını bildirdi.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Merkeze, pandemi sürecinden dolayı 10 kişilik gruplar halinde vatandaşlarımız alınacak. 5 ayrı salonu gezdikten ve ayrıldıktan sonra yeni gruplar alınacak. Böylece çadırdaki gösterimlerden vatandaşlarımız ücretsiz olarak istifade edecekler. Çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza o gece yaşatılan hainliği anlatmak için günün teknolojisini kullanmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'da 15 Temmuz'da 3 şehidimiz vardı. Onlar için yarın kabirlerinin başında anma programı düzenleyeceğiz. Akşam ise 15 Temmuz Parkı'nda pandemi kurallarına dikkat ederek, kalabalık oluşturmadan mesafeye dikkat ederek programlarımız olacak. Halkımızı da oraya kurallara uyarak bekliyoruz."

Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilen Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ziyarete açık olacak.

Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan, İletişim Başkanlığınca Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanan ziyaretçiler fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alırken, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini izleyebilecek.

Her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek olan Dijital Gösterim Merkezi'nde SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayisi üretimlerinin dijital (haritalama) mapping gösterimi yapılacak.

360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların dijital gösterimleri gerçekleştilecek.

Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezde, aynı zamanda, Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: AA

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