Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Cam Teras'a Diyarkart ile giriş imkanı sağlandı.

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından şehir içi ulaşımda kullanılan Diyarkart artık Cam Teras'ta da kullanılabilecek.

Ekipler, girişteki turnikede çalışma yürüterek sistemi hem Diyarkart hem de jeton ile giriş yapabilecek şekilde düzenledi.

Geçiş ücreti olarak 1 lira alınırken çocuklar ve engelli bireylerden ücret alınmayacak.