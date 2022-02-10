Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek - Haberler
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Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'daki Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Cam Teras'a Diyarkart ile giriş imkanı sağlandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Cam Teras'a Diyarkart ile giriş imkanı sağlandı.

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından şehir içi ulaşımda kullanılan Diyarkart artık Cam Teras'ta da kullanılabilecek.

Ekipler, girişteki turnikede çalışma yürüterek sistemi hem Diyarkart hem de jeton ile giriş yapabilecek şekilde düzenledi.

Geçiş ücreti olarak 1 lira alınırken çocuklar ve engelli bireylerden ücret alınmayacak.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır, Güncel, Haberler

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