Diyarbakır'daki çağrı merkezlerinde istihdam sayısının 5 bine ulaşması hedefleniyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilde faaliyet yürüten çağrı merkezlerini ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilde faaliyet yürüten çağrı merkezlerini ziyaret etti.

Çağrı merkezlerinde incelemelerde bulanan, çalışanlarla görüşen Karaloğlu, yetkililerden de çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, çağrı merkezlerini Diyarbakır'da istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak noktasındaki en önemli projelerden biri olarak gördüklerini söyledi.

Diyarbakır genelinde çağrı merkezinde çalışan sayısının 3 bin 500 olduğunu dile getiren Karaloğlu, "İnşallah yıl sonuna kadar bu sayıyı 5 bin rakamın üzerine çıkarma hedefimiz var. Çağrı merkezlerine her türlü desteği, yardımı kamu olarak, devlet olarak yapmaya devam ediyoruz. İnşallah yıl sonunda bu rakam 5 binin üzerine çıkacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin