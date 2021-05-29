Son dakika haber... DİYARBAKIR - Buğday ekili arazide yangın çıktı

Son dakika haber... Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde buğday ekili yaklaşık 1500 dönümlük arazi yandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde buğday ekili yaklaşık 1500 dönümlük arazi yandı.

Alınan bilgiye göre, Petek Mahallesi'nde buğday ekili arazide belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler arazinin etrafını çevirerek alevlerin yayılmasını engelledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar da ekiplerinin çalışmalarına traktörleriyle destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında 1500 dönümlük buğday ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin