Diyarbakır'daki ailelerin eylemlerinde taraflar ne diyor?

05.09.2019 20:53

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dağa kaçırıldığını iddia ettikleri çocuklarının geri getirilmesi için eylem yapan 3 aileye, PKK tarafından kaçırılan 4 polis ve askerin aileleri de katıldı.



22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde çocuğunun dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemi başlatan Hacire Akar üç gün sonra oğluna kavuştu. Bunun üzerine kendi çocuklarının da dağa kaçırıldığını belirten Akkoyun, Çetinkaya ve Biçer aileleri de eylem yapmaya başladı. Eylemin üçüncü gününde Mardin, Gaziantep, Malatya ve Mersin'den gelen polis ve asker aileleri de kaçırılan çocuklarını geri getirilmesi talebiyle Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geldi. Euronews.com'da Görüntüle