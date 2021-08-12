Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı
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Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişinim öldürüldüğü olayla ilgili aranan 2 şahıs Siverek Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonlu çalışması sonucu Siverek'te saklandıkları yerde yakalandı.

Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı

ŞANLIURFA - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişinim öldürüldüğü olayla ilgili aranan 2 şahıs Siverek Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonlu çalışması sonucu Siverek'te saklandıkları yerde yakalandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Yayıklı Kırsal Mahallesinde 03.07.2021 tarihinde iki akraba aile arasında çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüşmüş ve bu olayda Süleyman Kara hayatını kaybetmişti. Olaya karıştıkları öğrenilen V.K ile C.K. izlerini kaybettirdi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle yapılan istihbarat çalışmaları sonucu söz konusu iki şahsın ilçeye bağlı Bağlar Mahallesinde saklandıkları bilgisine ulaşıldı. Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabah erken saatlerinde söz konusu adrese yaptıkları operasyonda V.K ile C.K'yi saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı

Yakalanan şahısların Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında sorguları devam ediyor.

Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı
Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı
Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı
Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı
Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı
Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı
Diyarbakır'daki aile kavgasının zanlıları Siverek'te yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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