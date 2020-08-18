Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Amida Höyük'te kazı çalışmalarına başlandı
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Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Amida Höyük'te kazı çalışmalarına başlandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nın arkeolojik kazılarına yeniden başlandı.

Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Amida Höyük'te kazı çalışmalarına başlandı
18.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:19

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nın arkeolojik kazılarına yeniden başlandı. Kazı alanını yerinde inceleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kazının kesintisiz süreceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için ara verilen arkeolojik kazı çalışmalarını yeniden başlattı. Artuklular dönemine ait saray kalıntısı ortaya çıkarılan höyükte devam edecek arkeolojik kazı ve araştırmayla, kentin tarihi hakkında birçok belge ve bilgiye ulaşılması bekleniyor.

800 YILLIK SARAY GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILACAKKazı çalışmalarını yerinde inceleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve kazı ekibi başkanı Doç. Dr. İrfan Yıldız'dan bilgi aldı. Kazı çalışmasına da katılan Vali Karaloğlu, kazı alanının UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer aldığını, Artuklu Sarayı'nın 1200 ila 1220 tarihleri arasında inşa edildiğini belirtti. Buranın 5 bin yıldır yönetim merkezi olarak kullanılan dünyadaki ender alanlardan biri olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Bulunduğumuz bu alanın tamamı UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde olan, bizim insanlık için korumamız gereken alanların birisidir. Amida Höyük kazı alanında Artuklu Sarayı'nın kazısı şu anda yapılıyor. Artuklular 300 sene bölgeyi yönetmiş. Bölgede de, Diyarbakır'da da, Sur içinde ve dışında da önemli eserler bırakmış Diyarbakır'a önemli katkılar sunmuş bir medeniyettir. Kazısı yapılan Artuklu Sarayı 1200 ila 1220 tarihleri arasında inşa edildiği tarihleniyor. Artuklu Sultanı Nasıreddin Mahmud tarafından inşa ediliyor. 800 yıllık bir saraydan bahsediyoruz ama bölge kesintisiz 8 bin yıldır bir yönetim merkezi olarak kullanılmış bir bölge. Şu an üzerinde bulunduğumuz alanı biz yakın bir zamana kadar aşağıdaki sarayları biz zaten hem müze olarak hem valilik olarak kullanıyoruz ama bu tepeyi de jandarmamız uzun bir süre kullandı. Burası 8 bin yıldır bir yönetim merkezi olarak kullanılan dünyadaki ender alanlardan bir tanesi" dedi.'EL CEZERİ, RORBOTİK BİLİMİN TEMELLERİNİ BURADA ATTI'Bu sarayı önemli kılan faktörlerden birinin, bu yapıda yaşamış İslam bilim insanı El Cezeri'nin robotik bilimin temellerini burada atması olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, Kültür Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Amida Höyük'ü 12 ay kesintisiz kazı yapılacak kısma aldığını belitti. Karaloğlu, şunları söyledi:

"Bu sarayı önemli kılan başka bir faktörde Diyarbakırlı ve bu sarayda 25 yıl yaşamış olan son dönemde de daha çok gündeme gelen İslam bilim insanı El Cezeri yaşamış ve bugün kendisinden söz ettirdiği birçok buluşunu ve icadını da bu sarayda yapmış, denemiş. Bugün baktığımızda hem siber netin hem robotik bilimin aslında temellerinin atıldığı o saraydayız. Krank milini bulan yine El Cezeri'dir. Bu kadar önemli bir sarayda bugün Kültür Turizm Bakanlığımızın himayelerinde yine bu kazı Kültür Turizm Bakanlığımız Türkiye'de farklı kazıları 12 ay kazı yapılacak kısma aldı, Türk Tarih Kurumu üzerinden. Amida Höyük kazısı da 12 ay artık burada kesintisiz yapılacak. Biz de İş-Kur üzerinden, Toplum Yararına Çalışma Programı'nda da işçi desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah Diyarbakır'da Sur içindeki yapılar hem surların koruması ile ilgili ihaleler yaptık devam ediyor. Şimdi bu İç Kale surları ile ilgili yakın bir zamanda yeni bir ihale yapacağız. Bu Amida Höyük'ün İç Kale bakan duvarları da şu an tehlike arz eden, burayı seyahat eden insanlara yukarıdan taş düşme riski olan bölgeleri de o kapsamda yeniden hem Rölöve Anıtlar Bölge Müdürlüğü'müz hem hocalarımızın bize vereceği yeni planlarla yeniden ele almak istiyoruz. Bugün başlatmış olduğumuz kazının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin, ülkemizin, insanlığın kültür tarihine yeni ışık tutmasını temenni ediyorum."


Kaynak: DHA

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